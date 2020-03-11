Yıldız’dan kıskandıran paylaşım

Özlem Yıldız, renkli paylaşımlarına devam ediyor... Geçtiğimiz hafta çekimler için Maldivler'e giden Yıldız, bembeyaz kumsalda pozlar verdi. Sunucunun takipçileri ise 'Kıskandık' dedi. Özlem Yıldız, renkli paylaşımlarına devam ediyor... Geçtiğimiz hafta çekimler için Maldivler'e giden Yıldız, bembeyaz kumsalda pozlar verdi. Sunucunun takipçileri ise 'Kıskandık' dedi.
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