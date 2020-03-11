Yapma yağ!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Gül Gölge, ilik yağı kullanmaya başladığını açıkladı: Saç ve yüz için maske olarak kullanıyorum. Çok iyi geliyor. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Gül Gölge, ilik yağı kullanmaya başladığını açıkladı: Saç ve yüz için maske olarak kullanıyorum. Çok iyi geliyor.
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