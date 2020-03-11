Tatlı biber!

Sosyetik işadamı Sami Kiresepi ile evli olan Rachel Araz'dan yine renkli bir paylaşım geldi. Daha önce brokoli ve pazı yaprağı ile poz veren Araz, dün de sivri biberden kulağına küpe yaptı. Sosyetik işadamı Sami Kiresepi ile evli olan Rachel Araz'dan yine renkli bir paylaşım geldi. Daha önce brokoli ve pazı yaprağı ile poz veren Araz, dün de sivri biberden kulağına küpe yaptı.
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