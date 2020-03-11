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    • Magazin
    • 11.03.2020 Gazete
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    Tatlı biber!

    Sosyetik işadamı ile evli olan 'dan yine renkli bir paylaşım geldi. Daha önce brokoli ve pazı yaprağı ile poz veren Araz, dün de sivri biberden kulağına küpe yaptı.

    Tatlı biber!
    Sosyetik işadamı ile evli olan 'dan yine renkli bir paylaşım geldi. Daha önce brokoli ve pazı yaprağı ile poz veren Araz, dün de sivri biberden kulağına küpe yaptı.

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