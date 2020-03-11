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    • Magazin
    • 11.03.2020 Gazete
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    Sıfır makyaj

    , Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Spor kıyafetleri ve sıfır makyajı ile AVM'ye gelen güzel model, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra alışveriş yaptı.

    Sıfır makyaj
    Özge Ulusoy, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Spor kıyafetleri ve sıfır makyajı ile AVM'ye gelen güzel model, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra alışveriş yaptı.

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