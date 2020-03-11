Sıfır makyaj

Özge Ulusoy, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Spor kıyafetleri ve sıfır makyajı ile AVM'ye gelen güzel model, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra alışveriş yaptı. Özge Ulusoy, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Spor kıyafetleri ve sıfır makyajı ile AVM'ye gelen güzel model, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra alışveriş yaptı.
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