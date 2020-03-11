ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri heyecanlandırdı. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaştı. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına vardı. İzleyiciler şimdi Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!"

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır.

OSMAN BEY'E TUZAK

Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır.