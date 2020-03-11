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    • Magazin
    • 11.03.2020 23:50
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    • 11.03.2020 23:50
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    15. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Osman Bey obadaki düşmanlarının üzerine gidiyor!

    Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan 'da yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Son bölümde Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze geldi. Balgay'la karşı karşıya gelen Osman zor durumda kaldı. . yeni bölüm fragmanı bölümün ardından izleyiciler tarafından bekleniyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar

    Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri heyecanlandırdı. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaştı. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına vardı. İzleyiciler şimdi Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!"

    Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır.

    OSMAN BEY'E TUZAK

    Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır.

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