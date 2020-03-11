Fatih Terim'in, 18 ay arayla iki kız bebek dünyaya getiren küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, 20 kilo vererek adeta yeniden doğdu. 29 yaşındaki Terim, sırrını kendi internet sitesinde anlattı:

GÜNDE İKİ ÖĞÜN

"Türkçe'ye 'aralıklı oruç' olarak geçen ve 16 saat açlıkla uygulanan bir beslenme sistemine başladım. Yani her gün sadece 2 öğün beslenmeye başladım. İlk öğünde genelde omlet, haşlanmış yumurta, çırpılmış yumurta gibi daha kahvaltı öğününe uygun şeyler tercih edip ikinci öğünümde ise sebze, salata ve protein ağırlıklı besleniyorum. Gün içerisinde bolca su, yeşil çay ve yeşil sebzelerden detoks suları gibi ek takviyeler yaparak da kendimi motive ediyorum. Haftada 1 gün kendime izin veriyorum. Yani o gün istediğimi yiyorum. Ama ertesi gün kaldığım yerden devam ediyorum. Sabah kalkar kalkmaz ılık su içiyorum."

'ARALIKLI ORUÇ' İLE ZAYIFLADI

Aralıklı oruç programıyla eriyen Terim, gün içinde; su, yeşil çay ve yeşil sebzelerden yaptığı detoks sularını tüketiyor...



Ekim 2018

Terim, haftanın bir günü ise istediği her şeyi yediğini söyledi.



Mart 2020

Buse Terim, 2019 Ekim ayından bu yana düzenli olarak boks, ip atlama ve yürüyüş yapıyor.