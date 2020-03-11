Cem Belevi zirveye koşuyor

Cem Belevi'nin Tetik'le düet yaptığı 'Adaleti Yok' şarkısı, listelerde üst sıraları zorladı. Parça, Twitter'da Trend Topic listesinde de uzun süre kaldı. Cem Belevi'nin Tetik'le düet yaptığı 'Adaleti Yok' şarkısı, listelerde üst sıraları zorladı. Parça, Twitter'da Trend Topic listesinde de uzun süre kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.