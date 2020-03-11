Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 11.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Cem Belevi zirveye koşuyor

    Cem Belevi'nin Tetik'le düet yaptığı 'Adaleti Yok' şarkısı, listelerde üst sıraları zorladı. Parça, Twitter'da Trend Topic listesinde de uzun süre kaldı.

    Zirveye koşuyor
    Cem Belevi'nin Tetik'le düet yaptığı 'Adaleti Yok' şarkısı, listelerde üst sıraları zorladı. Parça, Twitter'da Trend Topic listesinde de uzun süre kaldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Cem Belevi zirveye koşuyor
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri