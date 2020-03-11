Pop müziğin başarılı ismi İrem Derici'nin hayranlarından sürpriz paylaşım… Güzel şarkıcının sevenleri, Derici'nin sahne hallerinin Barbie bebeklerini yaptı.
Çılgın fanlar, 'İrem Barbie' adlı sosyal medya hesabından da bu bebeklerin fotoğraflarını yayınladı. İrem Derici'nin Barbie bebek halleri çok sayıda beğeni aldı.
TEŞEKKÜR MESAJI YOLLADI
Derici, sevenlerinin kendisi için yaptığı bebekleri görünce onlara teşekkür mesajı yollamayı ihmal etmedi.
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