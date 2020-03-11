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    • Magazin
    • 11.03.2020 Gazete
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    Bebek gibi kadın! 'nin hayranlarından sürpriz paylaşım

    Pop müziğin başarılı ismi 'nin hayranlarından sürpriz paylaşım. Müzikseverler, ünlü şarkıcı İrem Derici’nin Barbie bebeklerini yaptı. Bununla da kalmayan fanlar, bebeklere hesabı açtı.

    Bebek gibi kadın

    Pop müziğin başarılı ismi İrem Derici'nin hayranlarından sürpriz paylaşım… Güzel şarkıcının sevenleri, Derici'nin sahne hallerinin Barbie bebeklerini yaptı.

    Çılgın fanlar, 'İrem Barbie' adlı hesabından da bu bebeklerin fotoğraflarını yayınladı. İrem Derici'nin Barbie bebek halleri çok sayıda beğeni aldı.

    TEŞEKKÜR MESAJI YOLLADI
    Derici, sevenlerinin kendisi için yaptığı bebekleri görünce onlara teşekkür mesajı yollamayı ihmal etmedi.

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