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    • Magazin
    • 11.03.2020 Gazete
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    Aşk tatili

    Şarkıcı , kendisi gibi müzisyen olan son aşkı ile ’ya gitti. Başkent Amsterdam’ı gezen mutlu çift, romantik pozlarını da sosyal medya hesaplarına yükledi...

    Aşk tatili

    Şarkıcı ışın Karaca, kendisi gibi müzisyen olan son aşkı Can Yapıcıoğlu ile Hollanda'ya gitti. Başkent Amsterdam'ı gezen mutlu çift, romantik pozlarını da sosyal medya hesaplarına yükledi...

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