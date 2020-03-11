Aşk tatili

Şarkıcı ışın Karaca, kendisi gibi müzisyen olan son aşkı Can Yapıcıoğlu ile Hollanda'ya gitti. Başkent Amsterdam'ı gezen mutlu çift, romantik pozlarını da sosyal medya hesaplarına yükledi...
Şarkıcı ışın Karaca, kendisi gibi müzisyen olan son aşkı Can Yapıcıoğlu ile Hollanda'ya gitti. Başkent Amsterdam'ı gezen mutlu çift, romantik pozlarını da sosyal medya hesaplarına yükledi...
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