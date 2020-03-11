Albüm açılışı Bostancı'da

Funda Arar, 13 Mart Cuma günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleri ile buluşacak. Sanatçı, 'Doldur Yüreğimi' isimli albümünün şarkılarını da ilk kez seslendirecek. Funda Arar, 13 Mart Cuma günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleri ile buluşacak. Sanatçı, 'Doldur Yüreğimi' isimli albümünün şarkılarını da ilk kez seslendirecek.
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