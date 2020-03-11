11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir hangi dizi birinci oldu?

Gün içerisinde ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden seyirciler hangi yapımın birinci olduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 14. bölümüyle, Show TV'de Zemheri 9. bölümüyle, TV 8'de Doğduğun Ev Kaderindir 10. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 11 Mart reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar

11 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Mart Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 12 Mart Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.