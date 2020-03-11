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    • 11.03.2020 22:30
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    • 11.03.2020 22:30
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    11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir hangi dizi birinci oldu?

    11 Mart reyting sonuçları izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dizi, haber bültenleri ve programların sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 11 Mart Çarşamba günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 11 Mart reyting sonuçları reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Kuruluş Osman, Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması hakkında merak edilenler

    11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

    Gün içerisinde ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden seyirciler hangi yapımın birinci olduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 14. bölümüyle, Show TV'de Zemheri 9. bölümüyle, TV 8'de Doğduğun Ev Kaderindir 10. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 11 Mart reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar

    11 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    11 Mart Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 12 Mart Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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