Pazartesi akşamı Survivor'da kıran kıra bir ödül oyunu mücadelesi gerçekleştirildi. Bu akşam programı ekranları başına takip edemeyen izleyiciler özellikle bu saatlerde Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyordu. Programın izleyicileri özellikle bu saatlerde 10 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor kim elendi? 10 Mart Survivor SMS halk oylaması sıralaması açıklandı mı? İşte elenen isim

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu akşam Survivor'da adaya veda eden isim ünlüler takımından 'İrem' oldu.



SMS OYLAMASI

SMS oylaması ile en çok oyu alan ilk isim Ersin, ikinci isim ise Mert oldu.