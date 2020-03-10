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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    Seçkin Piriler'den sürpriz karar

    Seçkin Piriler'den sürpriz karar... Rockçı 'yle olaylı bir şekilde boşanan Piriler, "Yok böyle rekabet" dedirtti.  Önceki gün Akmerkez'de konuşan Piriler, Tangöze'nin şimdiki eşi gibi albüm çıkaracağını açıkladı.

    Yok böyle rekabet

    Seçkin Piriler'den sürpriz karar... Rockçı Kaan Tangöze'yle olaylı bir şekilde boşanan Piriler, "Yok böyle rekabet" dedirtti. Önceki gün Akmerkez'de konuşan Piriler, Tangöze'nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural gibi albüm çıkaracağını açıkladı.

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