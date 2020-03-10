Seçkin Piriler'den sürpriz karar... Rockçı Kaan Tangöze'yle olaylı bir şekilde boşanan Piriler, "Yok böyle rekabet" dedirtti. Önceki gün Akmerkez'de konuşan Piriler, Tangöze'nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural gibi albüm çıkaracağını açıkladı.