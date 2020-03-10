Seçkin Piriler'den sürpriz karar... Rockçı Kaan Tangöze'yle olaylı bir şekilde boşanan Piriler, "Yok böyle rekabet" dedirtti. Önceki gün Akmerkez'de konuşan Piriler, Tangöze'nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural gibi albüm çıkaracağını açıkladı.
Seçkin Piriler'den sürpriz karar... Rockçı Kaan Tangöze'yle olaylı bir şekilde boşanan Piriler, "Yok böyle rekabet" dedirtti. Önceki gün Akmerkez'de konuşan Piriler, Tangöze'nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural gibi albüm çıkaracağını açıkladı.
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