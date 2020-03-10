Güzel popçu Hadise'den Kadınlar Günü'ne özel paylaşım... Instagram'da en doğal halleriyle fotoğraflarını yayınlayan ünlü şarkıcı, pozlarına "Filtre yok, makyaj yok; sadece ben ve özgüvenim" notunu düştü.
Güzel popçu Hadise'den Kadınlar Günü'ne özel paylaşım... Instagram'da en doğal halleriyle fotoğraflarını yayınlayan ünlü şarkıcı, pozlarına "Filtre yok, makyaj yok; sadece ben ve özgüvenim" notunu düştü.
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