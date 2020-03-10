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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    Popçu 'den ''ne özel paylaşım! Özgüvenini konuşturdu

    Güzel popçu 'den 'ne özel paylaşım... 'da en doğal halleriyle fotoğraflarını yayınlayan ünlü şarkıcı, pozlarına "Filtre yok, makyaj yok; sadece ben ve özgüvenim" notunu düştü.

    Özgüven Hadisesi

    Güzel popçu Hadise'den 'ne özel paylaşım... 'da en doğal halleriyle fotoğraflarını yayınlayan ünlü şarkıcı, pozlarına "Filtre yok, makyaj yok; sadece ben ve özgüvenim" notunu düştü.

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