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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    Podyuma salgın engeli

    Ünlü model önceki gün aynı zamanda yakın arkadaşı olduğu başarılı modacı 'ın Nişantaşı'ndaki gelinlik mağazasında objektiflere poz verdi.

    Podyuma salgın engeli

    Ünlü model Günay Musayeva önceki gün aynı zamanda yakın arkadaşı olduğu başarılı modacı Esin Arıcan'ın Nişantaşı'ndaki gelinlik mağazasında objektiflere poz verdi.

    Arıcan'ın ilkbahar-yaz katalog çekimi öncesi prova yapan Musayeva; "Paris ve Milano'da podyuma çıkacaktım ama defileler coronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu" dedi.

    34 yaşındaki bir çocuk annesi Musayeva, imzalı gelinlikle adeta bir kuğu gibiydi...

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