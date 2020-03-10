Podyuma salgın engeli

Ünlü model Günay Musayeva önceki gün aynı zamanda yakın arkadaşı olduğu başarılı modacı Esin Arıcan'ın Nişantaşı'ndaki gelinlik mağazasında objektiflere poz verdi.

Arıcan'ın ilkbahar-yaz katalog çekimi öncesi prova yapan Musayeva; "Paris ve Milano'da podyuma çıkacaktım ama defileler coronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu" dedi.

34 yaşındaki bir çocuk annesi Musayeva, Esin Arıcan imzalı gelinlikle adeta bir kuğu gibiydi...