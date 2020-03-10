Podyuma salgın engeli

Ünlü model Günay Musayeva önceki gün aynı zamanda yakın arkadaşı olduğu başarılı modacı Esin Arıcan'ın Nişantaşı'ndaki gelinlik mağazasında objektiflere poz verdi.
Arıcan'ın ilkbahar-yaz katalog çekimi öncesi prova yapan Musayeva; "Paris ve Milano'da podyuma çıkacaktım ama defileler coronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu" dedi.
34 yaşındaki bir çocuk annesi Musayeva, Esin Arıcan imzalı gelinlikle adeta bir kuğu gibiydi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.