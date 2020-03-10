Meryem Uzerli ‘estetik bağımlısı’ iddiasına yanıt verdi: Abarttım pişmanım

Kızı Lara'yı İstanbul'da anaokuluna yazdıran ve iki yıllığına İstanbul'da bir ev tutan Meryem Uzerli, dün 2. Sayfa programına samimi açıklamalar yaptı. 36 yaşındaki güzel oyuncu, "Estetik bağımlısı oldu" haberlerine şöyle açıklık getirdi: "Yüzümde sadece dolgu ve botoks var. Ama kabul ediyorum; bir dönem özgüvenim çok sarsıldığı için estetik yaptırmakta aşırıya kaçtım. Bir süredir yüzüme hiçbir şey yaptırmıyorum." Almanya'daki yaşamından da bahseden Uzerli, şöyle dedi:



'Botoks ve dolguyu abarttım pişmanım'

EV KADINI...

"Çamaşır ve bulaşık yıkıyorum, markete gidiyorum. Türkiye'de ünlü olana kadar Almanya'da hiç kuaföre gitmemiştim." Kendisi gibi bir oyuncuyla aşk yaşamaya sıcak bakmayan Meryem Uzerli, "Ben öpüşme sahnelerinde rol alıyorum ama sevgilim yapsa tahammül edemem" dedi.

MERYEM'İN ATEŞ HATTI!

Kızının babası olan kaçak işadamı Can Ateş'in adını ağzına dahi almayan Meryem Uzerli, eski aşkı için "Sadece ünüm ve şöhretim için benimle beraber oldu" iması yaptı. Lara için babasından tek kuruş yardım almayan oyuncu, "Bugüne kadarki kazancımla da bir daire aldım. Geri kalan parayı da kızım adına açtığım hesaba yatırdım" dedi.