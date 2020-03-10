Khontkar'dan mide bulandıran şarkı... Genç rapçi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden bir gün önce 'Sürtüğe bak' isimli bir şarkı çıkardı. Parça herkesi kızdırdı.

Şarkıcı Gökhan Türkmen, "Özgür düşünce öyle bir şey değil! Önce 'adam' ol sonra iki lafı bir araya getirirsin!" diyerek öfkesini dile getirdi.



Gökhan Türkmen