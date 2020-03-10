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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    Khontkar'dan mide bulandıran şarkı!

    Khontkar'dan mide bulandıran şarkı... Genç rapçi, 8 Mart Dünya Emekçi 'nden bir gün önce 'Sürtüğe bak' isimli bir şarkı çıkardı. Parça, ’i kızdırdı: Sen önce adam olmayı öğren

    Tipe bak!

    Khontkar'dan mide bulandıran şarkı... Genç rapçi, 8 Mart Dünya Emekçi 'nden bir gün önce 'Sürtüğe bak' isimli bir şarkı çıkardı. Parça herkesi kızdırdı.

    Şarkıcı , "Özgür düşünce öyle bir şey değil! Önce 'adam' ol sonra iki lafı bir araya getirirsin!" diyerek öfkesini dile getirdi.


    Gökhan Türkmen

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