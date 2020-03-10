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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    İçim kan ağlıyor

    , Yunanistan'ın mültecilere yaptığı insanlık dışı uygulamalara isyan etti. 'nde sahne aldığı Mon Amour Restaurant'ta göçmenler gibi poşet giyen sanatçı, "Uykularım kaçıyor, içim kan ağlıyor" dedi.

    İçim kan ağlıyor
    Jeyan Büyükburç, Yunanistan'ın mültecilere yaptığı insanlık dışı uygulamalara isyan etti. Kadınlar Günü'nde sahne aldığı Mon Amour Restaurant'ta göçmenler gibi poşet giyen sanatçı, "Uykularım kaçıyor, içim kan ağlıyor" dedi.

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