İçim kan ağlıyor

Jeyan Büyükburç, Yunanistan'ın mültecilere yaptığı insanlık dışı uygulamalara isyan etti. Kadınlar Günü'nde sahne aldığı Mon Amour Restaurant'ta göçmenler gibi poşet giyen sanatçı, "Uykularım kaçıyor, içim kan ağlıyor" dedi.
Jeyan Büyükburç,Yunanistan'ınmültecilere yaptığıinsanlık dışıuygulamalaraisyan etti. KadınlarGünü'ndesahne aldığı MonAmour Restaurant'tagöçmenlergibi poşetgiyen sanatçı,"Uykularım kaçıyor,içim kanağlıyor"dedi.
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