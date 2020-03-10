Yıllar önceki talk show programıyla olay olan Hülya Avşar'dan müjde... Avşar'ın sohbet programı, bu ay ortasında Youtube'da yayınlanmaya başlayacak. Programın ana teması "Sansürsüz ve özgürce konuşmak" olacak.
Yıllar önceki talk show programıyla olay olan Hülya Avşar'dan müjde... Avşar'ın sohbet programı, bu ay ortasında Youtube'da yayınlanmaya başlayacak. Programın ana teması "Sansürsüz ve özgürce konuşmak" olacak.
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