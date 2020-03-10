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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    'dan müjde! Efsane dönüyor

    Yıllar önceki talk show programıyla olay olan 'dan müjde... Avşar'ın sohbet programı, bu ay ortasında Youtube'da yayınlanmaya başlayacak. Programın ana teması "Sansürsüz ve özgürce konuşmak" olacak.

    Efsane dönüyor

    Yıllar önceki talk show programıyla olay olan Hülya Avşar'dan müjde... Avşar'ın sohbet programı, bu ay ortasında Youtube'da yayınlanmaya başlayacak. Programın ana teması "Sansürsüz ve özgürce konuşmak" olacak.

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