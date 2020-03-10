Hayali çılgın aşık

Merve Boluğur, 'Evleneceğin insan nasıl olmalı?' sorusuna şu yanıtı verdi: 'Kadınını saran, aklına eseni yapabilecek çılgınlıkta olmalı. Ortak hobi ve tutku şart.' Merve Boluğur, 'Evleneceğin insan nasıl olmalı?' sorusuna şu yanıtı verdi: 'Kadınını saran, aklına eseni yapabilecek çılgınlıkta olmalı. Ortak hobi ve tutku şart.'
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