Hasret bitti

Babasının 12 Şubat'taki vefatından sonra hiç görünmeyen Fahriye Evcen, Kadınlar Günü'nde bu selfie'yi paylaştı. Evcen'in fotoğrafı, 550 binden fazla beğeni aldı.
Babasının 12 Şubat'taki vefatından sonra hiç görünmeyen Fahriye Evcen, Kadınlar Günü'nde bu selfie'yi paylaştı. Evcen'in fotoğrafı, 550 binden fazla beğeni aldı.
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