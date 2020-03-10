EDHO 160. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Hızır Çakırbeyli ve dostları çok zor durumda kalıyor

EDHO 160. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölüm Tufan'ın kızının ölmesiyle birlikte ortalık iyice karışmaya başladı. Son bölümde kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha etti. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansız bir hale geldi. Bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir.