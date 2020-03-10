‘Berrak espri yapmış’

Burcu Esmersoy, Berrak Tüzünataç'ın güzellik merkezinde 'Burcu'ya ne yapıyorsanız bana da aynısını yapın' demesi hakkında konuştu: 'Espri olarak söylediğini düşünüyorum. Onun da cildi gayet güzel.' Burcu Esmersoy, Berrak Tüzünataç'ın güzellik merkezinde 'Burcu'ya ne yapıyorsanız bana da aynısını yapın' demesi hakkında konuştu: 'Espri olarak söylediğini düşünüyorum. Onun da cildi gayet güzel.'
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