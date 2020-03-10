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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    ‘Berrak espri yapmış’

    , 'ın güzellik merkezinde "Burcu'ya ne yapıyorsanız bana da aynısını yapın" demesi hakkında konuştu: "Espri olarak söylediğini düşünüyorum. Onun da cildi gayet güzel."

    ‘Berrak espri yapmış’
    , Berrak Tüzünataç'ın güzellik merkezinde "Burcu'ya ne yapıyorsanız bana da aynısını yapın" demesi hakkında konuştu: "Espri olarak söylediğini düşünüyorum. Onun da cildi gayet güzel."

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