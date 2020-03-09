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    • Magazin
    • 09.03.2020 17:57
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    • 09.03.2020 17:57
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    2020 kimdir, boyu kaç? Eleme adayı Aşkım Burçe Tanay kaç yaşında, nereli?

    kimdir? 2020 sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. TV8’de yayınlanan ve izleyenler tarafından takip edilen , kaç yaşında, nereli sorusuna cevap aranıyor. Ünlüler takımının yarışmacısı Aşkım, son bölümde konsey gecesinde adı en çok yazılan isim oldu ve eleme adayı oldu. İşte, Survivor eleme adayı Aşkım hakkında merak edilenler…

    2020 Survivor Aşkım kimdir, boyu kaç?

    2020 Survivor Aşkım kimdir? Hem yarışmada gösterdiği performanslarla hem de boyuyla gündeme gelen Survivor Aşkım boyu kaç sorusuna yanıt aranıyor. Survivor eleme adayı Aşkım Burçe Tanay kimdir, kaç yaşında, nereli? Programın son bölümünde, ünlülerin adını en çok yazdığı isim olan Aşkım ilk eleme adayı oldu. Aşkım Burçe Tunay, jimnastik sporunda gösterdiği başarılı kariyeriyle tanınıyor. 2000 doğumlu olan Aşkım, 7 yıldır Milli Takım'da mücadele ediyor.

    SURVİVOR AŞKIM BOYU KAÇ?

    Yarışmada genç ismin boyu da merak edilen konulardan birisi oldu. Survivor Aşkım boyu 1.60 olarak biliniyor.

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