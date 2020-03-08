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    • Magazin
    • 08.03.2020 Gazete
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    'ın eşi sürprizini açıkladı!

    Oğlu Efehan'ı kucağına aldıktan sonra sunuculuk ile oyunculuk kariyerine kısa bir mola veren , sürprizini açıkladı. Arnavut güzel, yakında çıkaracağı İngilizce albüm için son hazırlıklarını tamamladı. Almeda Abazi'nin en büyük destekçisi ise oyuncu eşi .

    Şarkıcı oluyor

    Oğlu Efehan'ı kucağına aldıktan sonra sunuculuk ile oyunculuk kariyerine kısa bir mola veren , sürprizini açıkladı.

    Arnavut güzel, yakında çıkaracağı İngilizce albüm için son hazırlıklarını tamamladı. Almeda Abazi'nin en büyük destekçisi ise oyuncu eşi .

    Sayışman, önceki gece eşiyle Armutlu'daki Steakroom adlı mekandaydı.

    DOĞAN SAVAŞ

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