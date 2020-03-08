Oğlu Efehan'ı kucağına aldıktan sonra sunuculuk ile oyunculuk kariyerine kısa bir mola veren Almeda Abazi, sürprizini açıkladı.
Arnavut güzel, yakında çıkaracağı İngilizce albüm için son hazırlıklarını tamamladı. Almeda Abazi'nin en büyük destekçisi ise oyuncu eşi Tolgahan Sayışman.
Sayışman, önceki gece eşiyle Armutlu'daki Steakroom adlı mekandaydı.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.