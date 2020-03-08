Bengü, 2019 Ağustos'ta kucağına aldığı kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Eşi Selim Selimoğlu ve Zeynep'le evlerinin bahçesinde güzel havanın tadını çıkaran popçuya, "Maşallah" yorumu yağdı. Bu arada Zeynep, annesinin kopyası gibiydi.
Bengü, 2019 Ağustos'ta kucağına aldığı kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Eşi Selim Selimoğlu ve Zeynep'le evlerinin bahçesinde güzel havanın tadını çıkaran popçuya, "Maşallah" yorumu yağdı. Bu arada Zeynep, annesinin kopyası gibiydi.
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