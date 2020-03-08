Bengü, 2019 Ağustos'ta kucağına aldığı kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Eşi Selim Selimoğlu ve Zeynep'le evlerinin bahçesinde güzel havanın tadını çıkaran popçuya, "Maşallah" yorumu yağdı. Bu arada Zeynep, annesinin kopyası gibiydi.