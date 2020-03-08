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    • Magazin
    • 08.03.2020 Gazete
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    Popçu Bengü'nün kızı 'in yüzü ilk kez göründü

    Bengü, 2019 Ağustos'ta kucağına aldığı kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Eşi ve 'le evlerinin bahçesinde güzel havanın tadını çıkaran popçuya, "Maşallah" yorumu yağdı. Bu arada , annesinin kopyası gibiydi.

    Zeynep göründü

    Bengü, 2019 Ağustos'ta kucağına aldığı kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Eşi ve 'le evlerinin bahçesinde güzel havanın tadını çıkaran popçuya, "Maşallah" yorumu yağdı. Bu arada , annesinin kopyası gibiydi.

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