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    • Magazin
    • 08.03.2020 Gazete
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    coronavirüs önlemini böyle paylaştı

    Coronavirüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alan , önceki gün 'dan 'ya gitti. Uçuş öncesi oturduğu yeri tam iki kere dezenfekte eden model, dönüş yolunda büyük sevinç yaşadı.

    Alanda tek başına

    Coronavirüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alan Özge Ulusoy, önceki gün İstanbul'dan Antalya'ya gitti. Uçuş öncesi oturduğu yeri tam iki kere dezenfekte eden model, dönüş yolunda büyük sevinç yaşadı.


    İç Hatlar CIP Salonu'na girdiğinde içeride kendisinden başka hiç kimsenin olmadığını gören , mutluluğunu da Instagram'da paylaştı. Güzel model, gidiş ve dönüş yolunda da koruyucu maskeyle uçtu.

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