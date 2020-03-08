Coronavirüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alan Özge Ulusoy, önceki gün İstanbul'dan Antalya'ya gitti. Uçuş öncesi oturduğu yeri tam iki kere dezenfekte eden model, dönüş yolunda büyük sevinç yaşadı.



İç Hatlar CIP Salonu'na girdiğinde içeride kendisinden başka hiç kimsenin olmadığını gören Özge Ulusoy, mutluluğunu da Instagram'da paylaştı. Güzel model, gidiş ve dönüş yolunda da koruyucu maskeyle uçtu.