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    • Magazin
    • 08.03.2020 Gazete
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    İpek Açar evlatlık alıyor

    2015'te vefat eden Kayahan'ın eşi İpek Açar, ikinci evliliğini yaptı. Evlatlık alacağını açıkladı: Kız ya da erkek fark etmez. Başvurduk. Onayın çıkmasını bekliyoruz.

    Evlatlık alıyor
    2015'te vefat eden Kayahan'ın eşi İpek Açar, ikinci evliliğini yaptı. Evlatlık alacağını açıkladı: Kız ya da erkek fark etmez. Başvurduk. Onayın çıkmasını bekliyoruz.

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