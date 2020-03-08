Evlatlık alıyor

2015'te vefat eden Kayahan'ın eşi İpek Açar, ikinci evliliğini yaptı. Evlatlık alacağını açıkladı: Kız ya da erkek fark etmez. Başvurduk. Onayın çıkmasını bekliyoruz. 2015'te vefat eden Kayahan'ın eşi İpek Açar, ikinci evliliğini yaptı. Evlatlık alacağını açıkladı: Kız ya da erkek fark etmez. Başvurduk. Onayın çıkmasını bekliyoruz.
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