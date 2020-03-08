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    • Magazin
    • 08.03.2020 Gazete
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    markalarla oluşan kombin yaptı! lerinin değeri dudak uçuklattı

    Önceki gün evinin bulunduğu Zorlu AVM'de alışveriş turuna çıkan , markalarla oluşan bir kombin yaptı. Popçunun inin toplam değeri ise 13 bin 290 lira.

    Tepeden tırnağa marka

    Önceki gün evinin bulunduğu Zorlu AVM'de alışveriş turuna çıkan Gülşen, markalarla oluşan bir kombin yaptı. Popçunun kıyafetinin toplam değeri ise 13 bin 290 lira.


    GÖZLÜK: NUE EYEWEAR - BİN 150 TL
    GÖMLEK: AWAKE MODE - 2 BİN 800 TL
    PANTOLON: AWAKE MODE - BİN 290 TL
    ÇANTA: PRADA - 4 BİN 50 TL
    AYAKKABI: AWAKE MODE - 4 BİN 100 TL

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