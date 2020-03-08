Önceki gün evinin bulunduğu Zorlu AVM'de alışveriş turuna çıkan Gülşen, lüks markalarla oluşan bir kombin yaptı. Popçunun kıyafetinin toplam değeri ise 13 bin 290 lira.
GÖZLÜK: NUE EYEWEAR - BİN 150 TL
GÖMLEK: AWAKE MODE - 2 BİN 800 TL
PANTOLON: AWAKE MODE - BİN 290 TL
ÇANTA: PRADA - 4 BİN 50 TL
AYAKKABI: AWAKE MODE - 4 BİN 100 TL
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