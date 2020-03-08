Gel Dese Aşk 1. bölüm canlı izle seçeneği dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarında bu akşam iddia bir dizi ekrana geliyor. Bu bağlamda Gel Dese Aşk isimli dizi hakkında araştırmalar yapılıyor. Gel Dese Aşk adlı dizisinin bazı oyuncuları ve dizinin konusu belli oldu. Gel Dese Aşk dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuyla büyük beğeni toplaması bekleniyor. Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve Ece(5) adında iki de kızları vardır. Oysa çizdikleri "mutlu aile" resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Gel Dese Aşk yeni dizi izle linki ile takvim.com.tr'de

GEL DESE AŞK 1. BÖLÜM İZLE

"KENDİMİ ATSAM BENİ DE YAKALAYACAKMIŞSIN!"

ATV'nin merakla beklenen dizisi "Gel Dese Aşk"ın ilk bölümünde #GelDeseAşk etiketiyle ekrana geldi. Murat ve Bahar'ın yolu ilk kez plazanın tepesinde kesişti. Babası Barlas'tan yılların hesabını soran Bahar'ın görüşmesi beklediği gibi geçmemiştir. Babası tarafından ofisten kovulan Bahar, yaşadıklarının ağırlığını binanın tepesinden insanları izleyerek atmak ister. Eşi Yasemin ile evlilik yıl dönümü planını aile dostlarıyla telefonda konuşan Murat'ın önüne çalıştığı plazanın üst katlarından birinden bir çift ayakkabı düşer.



MURAT, BAHAR'I KOLUNDAN YAKALAR!

Paniğe kapılan Murat, İntihar edeceğini düşündüğü genç kızın yanına gider. Murat'ı karşısında görünce şaşıran Bahar, çatıdan inmeye konusunda ikna edilmeye çalışınca durumu anlar. Yüzünde yaşadığı anın yükünün izi olan Bahar, Murat'ı intihar etmeyeceği konusuna ikna eder. Yükseklik fobisi bulunan Murat yine de genç kıza güvenemez ve onu ani bir hamle yaparak kolundan yakalar.



BAHAR, MURAT'IN YÜREĞİNİ AĞZINA GETİRİR!

Bahar, ayakkabılarını getiren Murat'a kendine has tarzıyla teşekkür eder. "Kendimi atsam beni de yakalayacakmışsın!" sözleriyle Murat'a kısa sürede duyduğu güven duygusunu dile getirir. Murat, genç kızı çatının ucundan biraz daha geride durması konusunda ikna eder. Olayı eğlenceli bir hale getirmeye çalışan Bahar ise, bir kez daha Murat'ın yüreğini ağzına getirir.





GEL DESE AŞK KONUSU NEDİR?

Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve Ece(5) adında iki de kızları vardır. Oysa çizdikleri "mutlu aile" resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Ece doğduğundan beri birbirlerine dokunmamış, birlikte olmamışlardır. Aşk evlerini çoktan terk etmiştir. Oynadıkları evlilik oyununun olmazsa olmazı "mükemmel" organizasyonlardır. Yasemin Murat'ın yaklaşan yaş günü partisi için canla başla uğraşmaktadır.

Murat ise işe güce dalmıştır. Mutsuz rutinlerini hiç tanımadıkları bir kız bozacaktır. Bahar! Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından kapı dışarı edilince şirkette Murat'la tanışır. Murat bu deli dolu kızdan etkilenir. Aşk Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenir, bir süre. Yanlış olduğunu bile bile. Çok geçmeden aklını başına toplar. Ne de olsa evlidir. Bahar'dan uzak durmalı, aşka karşı koymalıdır. Koyar da. Ta ki sürpriz partide her şey yerle bir olana kadar.



GEL DESE AŞK OYUNCU KADROSU

Gel Dese Aşk dizisinde rol alacak bazı oyuncular belli oldu. Erkan Petekkaya, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban ve Uğur Çavuşoğlu Gel Dese Aşk dizisinde rol alacak.

İlayda Çevik

1994 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen İlayda Çevik, son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol almıştı. Güzel oyuncu Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan Çevik, Savaşçı, Sen Anlat Karadeniz, İsimsizler gibi dizilerde rol aldı.

Erkan Petekkaya

Erkan Petekkaya 1971 Diyarbakır doğumludur. Anadolu Üniversitesi Devlet konservatuarı mezunu olan oyuncu, 1996 yılında rol aldığı Güzel Günler dizisiyle dizi sektörüne girdi. Ardından Aynalı Tahir, Aşkına Eşkıya, Japon Gelin, Taştan Kalp, Bedel, Serseri, Köpek gibi dizilerde rol alan Petekkkaya büyük üne kavuştu.

Erkan Petekkaya kariyerindeki en önemli adımı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Ali Kaptan karakteriyle attı. Daha sonra Dila Hanım, Paramparça dizilerinde rol aldı.

Öykü Gürman

Öykü Gürman ilk olarak kardeşiyle birlikte söylediği Evlenin Önü Boyalı Direk şarkısı ile tanındı. Gürman şarkılarının ardından dizi sektörüne giriş yaptı. Oyunculuk kariyerinde de başarılı olan güzel oyuncu son olarak Sen Anlat Karadeniz adlı dizide rol aldı.

Ertan Saban

Ertan Saban 1977 yılında Makedonya'da dünyaya gelmiştir. Ardından Türkiye'de oyunculuk yapmaya başlayan Saban, 2003 yılındaki Sultan Makamı adlı diziyle sektöre giriş yaptı. Ardından Azize, Savcının Karısı, Elveda Rumeli gibi dizilerde rol aldı. Ertan Saban dönemin en önemli dizilerinden Kurtlar Vadisi Pusu'da da rol almıştı. Bu dizinin ardından Sakarya Fırat, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde rol aldı.

Uğur Çavuşoğlu

Uğur Çavuşoğlu 1967 yılında dünyaya geldi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. En son TRT 1'de yayınlanan Egenin Hamsisi adlı dizide rol aldı. Çavuşoğlu daha önce Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Sevince Güzel, Parmaklıklar Ardından ve Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol almıştı.