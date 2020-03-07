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    • Magazin
    • 07.03.2020 Gazete
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    Ünlü şovmen kızı ile görüldü

    Ünlü şovmen , 10 yaşındaki kızı ile önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Okan Bayülgen ile kızı, mahalle katında yemek yedikten sonra sinema keyfi yaptı.

    İstanbul büyüdü
    Ünlü şovmen Okan Bayülgen, 10 yaşındaki kızı ile önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Okan Bayülgen ile kızı, mahalle katında yemek yedikten sonra sinema keyfi yaptı.

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