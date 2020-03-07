Ünlü şovmen Okan Bayülgen, 10 yaşındaki kızı İstanbul ile önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Okan Bayülgen ile kızı, mahalle katında yemek yedikten sonra sinema keyfi yaptı. Ünlü şovmen Okan Bayülgen, 10 yaşındaki kızı İstanbul ile önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Okan Bayülgen ile kızı, mahalle katında yemek yedikten sonra sinema keyfi yaptı.
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