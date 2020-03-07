Ünlü oyuncu Furkan Palalı, önceki akşam Etiler Tepsi Et isimli mekan çıkışı görüntülendi. Palalı, 'Yakında yeni projelerim olacak' diyerek hayranlarına müjdeyi verdi. Ünlü oyuncu Furkan Palalı, önceki akşam Etiler Tepsi Et isimli mekan çıkışı görüntülendi. Palalı, 'Yakında yeni projelerim olacak' diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.
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