Başarılı oyuncu Kerem Bürsin keyifli halleriyle dikkat çekti

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, önceki akşam Ataşehir'de görüntülendi. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren 32 yaşındaki yakışıklı oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, önceki akşam Ataşehir'de görüntülendi. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren 32 yaşındaki yakışıklı oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti.
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