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    • Magazin
    • 07.03.2020 Gazete
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    Başarılı oyuncu Kerem Bürsin keyifli halleriyle dikkat çekti

    Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, önceki akşam Ataşehir'de görüntülendi. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren 32 yaşındaki yakışıklı oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti.

    Yüzü gülüyor
    Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, önceki akşam Ataşehir'de görüntülendi. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren 32 yaşındaki yakışıklı oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti.

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