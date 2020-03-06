Serenay Aktaş, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Üzerinde İngilizce olarak 'Barış' yazılı tişörtüyle mesaj veren oyuncu, 'Şimdilik sporuma odaklanmış durumdayım' dedi. Serenay Aktaş, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Üzerinde İngilizce olarak 'Barış' yazılı tişörtüyle mesaj veren oyuncu, 'Şimdilik sporuma odaklanmış durumdayım' dedi.
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