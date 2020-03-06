Atv'nin dizisi Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, önceki gün Sandra Pestemalciyan ile Akmerkez'deydi. 29 yaşındaki oyuncu, evlilik haberlerine, "Şimdilik öyle bir şey yok. İlişkimiz çok güzel gidiyor" yanıtı verdi.