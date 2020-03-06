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    • Magazin
    • 06.03.2020 Gazete
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    'nin yıldızı evlilik haberlerine yanıt verdi

    Atv'nin dizisi 'nin yıldızı , önceki gün Sandra Pestemalciyan ile Akmerkez'deydi. 29 yaşındaki oyuncu, evlilik haberlerine, "Şimdilik öyle bir şey yok. İlişkimiz çok güzel gidiyor" yanıtı verdi.

    ‘Evlenmiyoruz’

    Atv'nin dizisi Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, önceki gün Sandra Pestemalciyan ile Akmerkez'deydi. 29 yaşındaki oyuncu, evlilik haberlerine, "Şimdilik öyle bir şey yok. İlişkimiz çok güzel gidiyor" yanıtı verdi.

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