Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    'in hayranları için kuyruğa girdi

    , geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Güzel şarkıcı, kendisini bekleyen arkadaşlarına rağmen sevenleri ile uzun süren bir çektirme maratonu yaşadı...

    Fotoğraf için kuyruğa girdiler
    Gülşen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Güzel şarkıcı, kendisini bekleyen arkadaşlarına rağmen sevenleri ile uzun süren bir fotoğraf çektirme maratonu yaşadı...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Gülşen'in hayranları fotoğraf için kuyruğa girdi
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri