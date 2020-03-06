Gülşen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Güzel şarkıcı, kendisini bekleyen arkadaşlarına rağmen sevenleri ile uzun süren bir fotoğraf çektirme maratonu yaşadı... Gülşen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Güzel şarkıcı, kendisini bekleyen arkadaşlarına rağmen sevenleri ile uzun süren bir fotoğraf çektirme maratonu yaşadı...
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