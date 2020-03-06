6 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu programın izleyicileri tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Her hafta sonucu merakla beklenen, gelinlerin ve kaynanaların kıyasıya yarış verdiği Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 6 Mart Gelinim Mutfakta puan durumuna sayfamızdan ulaşabilir ve günün birincisinin kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Yarışmadan elenen isim de bugünkü puan durumu sonucunda belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 5 MART PUAN DURUMU!

Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Başak Kuvel ve Elif Akçam aldı! Çeyrek altını ise, kura çekimi sonrasında

Günün en düşün puanını alan gelini 9 puanla Ezgi oldu.

10 puanla Özlem günün üçüncüsü oldu.

12 puanla günün birincisi Elif ve Başak oldu.

Kura çekimi ardından bir çeyrek altının sahibi ELİF oldu.