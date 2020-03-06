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    • Magazin
    • 06.03.2020 13:34
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    • 06.03.2020 13:34
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    kim birinci oldu? 6 Mart bu hafta kim gitti?

    kim birinci oldu? Yarışma programı 6 Mart günü araştırılıyor. Gelinlerin mutfakta tüm hünerlerini sergilediği ve en yemeği yapmaya çalıştığı televizyon programı sorusuna yanıt aranıyor. Gelinim Mutfakta son bölümünde Ezgi ve pankartını yırtan Başak arasında büyük bir tartışma yaşanmıştı. Başak’ın düşüşü gelinleri ve kaynanaları korkutmuştu. 6 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılıyor. oldu, kim elendi? İşte yanıtı…

    6 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

    6 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu programın izleyicileri tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Her hafta sonucu merakla beklenen, gelinlerin ve kaynanaların kıyasıya yarış verdiği Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 6 Mart Gelinim Mutfakta puan durumuna sayfamızdan ulaşabilir ve günün birincisinin kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Yarışmadan elenen isim de bugünkü puan durumu sonucunda belli olacak.

    GELİNİM MUTFAKTA 5 MART PUAN DURUMU!

    Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Başak Kuvel ve Elif Akçam aldı! Çeyrek altını ise, kura çekimi sonrasında

    Günün en düşün puanını alan gelini 9 puanla Ezgi oldu.

    10 puanla Özlem günün üçüncüsü oldu.

    12 puanla günün birincisi Elif ve Başak oldu.

    Kura çekimi ardından bir çeyrek altının sahibi ELİF oldu.

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