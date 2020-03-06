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    • Magazin
    • 06.03.2020 Gazete
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    'ın itirafı 'pes' dedirtti! "Çıtır çıtır çok güzeldi"

    Geçtiğimiz haftalarda gittiği Meksika'da yiyerek şaşkınlık yaratan , önceki akşam bir kez daha 'pes' dedirtti. Sosyetik Eda Taşpınar, Meksika’da yediği çekirgenin tadını tarif ederken yine şaşırttı: ‘Çıtır çıtır; portakallı gofret gibiydi’

    Çıtır çıtır yedim!

    Geçtiğimiz haftalarda gittiği Meksika'da yiyerek şaşkınlık yaratan Eda Taşpınar, önceki akşam bir kez daha 'pes' dedirtti.

    Gelen "Coronavirüsü Türkiye'ye mi getireceksin?" eleştirilerini okumadığını söyleyen ikoncan, çekirgenin tadını da şöyle tarif etti: "Çıtır çıtır, çok güzeldi. Portakallı gofret gibiydi."


    Eda'nın yediği çekirge

    DOĞAN SAVAŞ

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