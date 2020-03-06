Geçtiğimiz haftalarda gittiği Meksika'da çekirge yiyerek şaşkınlık yaratan Eda Taşpınar, önceki akşam bir kez daha 'pes' dedirtti.

Gelen "Coronavirüsü Türkiye'ye mi getireceksin?" eleştirilerini okumadığını söyleyen ikoncan, çekirgenin tadını da şöyle tarif etti: "Çıtır çıtır, çok güzeldi. Portakallı gofret gibiydi."



Eda'nın yediği çekirge

DOĞAN SAVAŞ