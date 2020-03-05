Naz Elmas, önceki gün annesi Meral Elmas ile Akmerkez'deydi. Muhabirler kilo aldığı gözlenen oyuncuya "Hamile misiniz?" diye sordu. Elmas ise, "Ne hamileliği, evleneli 2 buçuk ay oldu" dedi.

Elmas, eşi Erol Özmandıracı'nın eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ'un açtığı davalar için ise, "Onlar beni hiç ilgilendiren konular değil" yanıtını verdi.

DOĞAN SAVAŞ