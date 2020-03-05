Ivana Sert'ten alkışlık hareket... Sırp model, geçtiğimiz gün sokak hayvanları için mama bağışı yaptı. 40 yaşındaki bir çocuk annesi ikoncan, takipçilerinden büyük alkış aldı...
Ivana Sert'ten alkışlık hareket... Sırp model, geçtiğimiz gün sokak hayvanları için mama bağışı yaptı. 40 yaşındaki bir çocuk annesi ikoncan, takipçilerinden büyük alkış aldı...
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