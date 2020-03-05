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    • Magazin
    • 05.03.2020 Gazete
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    Ivana Sert'ten alkışlık hareket

    Ivana Sert'ten alkışlık hareket... model, geçtiğimiz gün sokak hayvanları için mama bağışı yaptı. 40 yaşındaki bir çocuk annesi ikoncan, takipçilerinden büyük alkış aldı...

    Örnek model

    Ivana Sert'ten alkışlık hareket... model, geçtiğimiz gün sokak hayvanları için mama bağışı yaptı. 40 yaşındaki bir çocuk annesi ikoncan, takipçilerinden büyük alkış aldı...

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