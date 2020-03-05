Güzel oyuncu Burcu Binici, İstanbul'da açan güneşle bir nebze de olsun moral buldu. Güneşli havada verdiği pozla adeta umudu ve baharı müjdeleyen Binici'nin son dönemdeki iyice zayıflamış hali de dikkat çekti.
Güzel oyuncu Burcu Binici, İstanbul'da açan güneşle bir nebze de olsun moral buldu. Güneşli havada verdiği pozla adeta umudu ve baharı müjdeleyen Binici'nin son dönemdeki iyice zayıflamış hali de dikkat çekti.
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