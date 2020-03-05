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    • Magazin
    • 05.03.2020 Gazete
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    Güzel oyuncu a ‘Merhaba’ dedi

    Güzel oyuncu , İstanbul'da açan güneşle bir nebze de olsun moral buldu. Güneşli havada verdiği pozla adeta umudu ve ı müjdeleyen Binici'nin son dönemdeki iyice zayıflamış hali de dikkat çekti.

    Bahara ‘Merhaba’

    Güzel oyuncu , İstanbul'da açan güneşle bir nebze de olsun moral buldu. Güneşli havada verdiği pozla adeta umudu ve ı müjdeleyen Binici'nin son dönemdeki iyice zayıflamış hali de dikkat çekti.

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