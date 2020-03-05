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    • Magazin
    • 05.03.2020 Gazete
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    Gazino sefası

    Eski zamanların tadı damaklarda kalan yemekli ve müzik dolu gazino geceleri Kerki Solfej ile yeniden canlanıyor. , 3 Nisan Cuma Kaya Termal İzmir'de sahne alıyor.

    Gazino sefası
    Eski zamanların tadı damaklarda kalan yemekli ve müzik dolu gazino geceleri Kerki Solfej ile yeniden canlanıyor. Seda Sayan, 3 Nisan Cuma Kaya Termal İzmir'de sahne alıyor.

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