Gazino sefası

Eski zamanların tadı damaklarda kalan yemekli ve müzik dolu gazino geceleri Kerki Solfej ile yeniden canlanıyor. Seda Sayan, 3 Nisan Cuma Kaya Termal İzmir'de sahne alıyor. Eski zamanların tadı damaklarda kalan yemekli ve müzik dolu gazino geceleri Kerki Solfej ile yeniden canlanıyor. Seda Sayan, 3 Nisan Cuma Kaya Termal İzmir'de sahne alıyor.
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