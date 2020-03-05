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    • Magazin
    • 05.03.2020 Gazete
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    EDHO'nun yıldızı lere zulüm edenlere isyan etti

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu da lere zulüm edenlere isyan etti: "Sayfalarca yazmak, bas bas bağırmak, ağızlar dolusu küfür etmek isteği…"

    Usta isim isyan etti
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu da lere zulüm edenlere isyan etti: "Sayfalarca yazmak, bas bas bağırmak, ağızlar dolusu küfür etmek isteği…"

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