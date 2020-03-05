Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Oktay Kaynarca da mültecilere zulüm edenlere isyan etti: 'Sayfalarca yazmak, bas bas bağırmak, ağızlar dolusu küfür etmek isteği…' Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Oktay Kaynarca da mültecilere zulüm edenlere isyan etti: 'Sayfalarca yazmak, bas bas bağırmak, ağızlar dolusu küfür etmek isteği...'
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