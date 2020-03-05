ATV'de saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 58. bölümünde gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Yeni bölümde Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu.

MÜJGAN'IN HAMLESİ

Yılmaz'ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı. Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur.