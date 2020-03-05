Gün içerisinde dizi ve programları izleyen izleyiciler reyting sonuçlarını sorgulatıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Bir Zamanlar Çukurova 58. bölümüyle, Kanal D'de Afili Aşk 36. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 5 Mart Perşembe reyting sonuçları araştırılıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova, Afili Aşk hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar

5 MART PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Mart Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe gününün reyting sonuçları 6 Mart Cuma günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.