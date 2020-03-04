Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? Candan Erçetin sevgilisi Hakan Karahan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Candan Erçetin-Hakan Karahan çifti, uzun bir aradan sonra önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Çiftin birliktelikleri devam ederken Hakan Karahan kimdir sorusu gündeme oturdu. İşte, ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle de hatırlanan Hakan Karahan hakkında merak edilen bilgiler!

HAKAN KARAHAN KİMDİR?

Usta oyuncu Karahan, 1 Ocak 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk yazar, şair, şarkı sözü yazarı, senarist, oyuncu ve film yapımcısı olarak adını duyuran oyuncu, Sinan adını da kullanır. Robert Kolejini bitirdi ve lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek lisans eğtimini Miami Üniversitesi işletme bölümünde 1983 yılında tamamladı.