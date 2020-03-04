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    • Magazin
    • 04.03.2020 Gazete
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    'nin kavgalı olduğu ablası icralık oldu!

    'nin kavgalı olduğu ablası 'e, faiziyle 40 bin 233 liralık kredi kartı borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Açıkgöz, takibe itiraz edince banka itirazın iptali ile asıl alacak 34 bin 135 lira üzerinden takibin devamını istedi.

    Ablası icralık oldu!

    Hadise'nin kavgalı olduğu ablası Hülya Açıkgöz'e, faiziyle 40 bin 233 liralık kredi kartı borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Açıkgöz, takibe itiraz edince banka itirazın iptali ile asıl alacak 34 bin 135 lira üzerinden takibin devamını istedi.

    , popçunun eski menajeriydi.
    ALi OKTAY

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