Dostuyla buluştu

Sunucu Ebru Akel, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yakın dostuyla Beymen Morini'de buluşan Akel, "Oğlumla biraz turlayıp evimize geçeceğiz" dedi.
Sunucu Ebru Akel, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yakın dostuyla Beymen Morini'de buluşan Akel, "Oğlumla biraz turlayıp evimize geçeceğiz" dedi.
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