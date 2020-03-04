Dünyaca ünlü doktorumuz Mehmet Öz, geçen ay kahvaltının yasaklanması gerektiğini söyledi. Bununla da kalmayan Öz, dün Amerikalı oyuncu Mark Wahlberg ile bir olup, "Kahvaltıya hayır takımı" diyerek ilginç bir kampanya başlattı. Bunu gören kahvaltı tutkunları ise "Sözün bittiği yerdeyiz", "Yok artık", "Doktor bu ne!" şeklinde yorumlar yaptı.



Dr. Öz ile dünyaca ünlü yıldız, kendilerine 'teamnobreakfast' yani 'Kahvaltıya hayır ekibi' adını verdi.