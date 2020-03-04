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    • Magazin
    • 04.03.2020 Gazete
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    Doktor bu ne! ve 'den "Kahvaltıya hayır takımı"

    ünyaca ünlü doktorumuz , geçen ay kahvaltının yasaklanması gerektiğini söyledi. Bununla da kalmayan Öz, dün Amerikalı oyuncu ile bir olup, "Kahvaltıya hayır takımı" diyerek ilginç bir kampanya başlattı.

    Sözün bittiği yer

    Dünyaca ünlü doktorumuz Mehmet Öz, geçen ay kahvaltının yasaklanması gerektiğini söyledi. Bununla da kalmayan Öz, dün Amerikalı oyuncu Mark Wahlberg ile bir olup, "Kahvaltıya hayır takımı" diyerek ilginç bir kampanya başlattı. Bunu gören kahvaltı tutkunları ise "Sözün bittiği yerdeyiz", "Yok artık", "Doktor bu ne!" şeklinde yorumlar yaptı.


    Dr. Öz ile dünyaca ünlü yıldız, kendilerine 'teamnobreakfast' yani 'Kahvaltıya hayır ekibi' adını verdi.

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