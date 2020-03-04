Dünyaca ünlü doktorumuz Mehmet Öz, geçen ay kahvaltının yasaklanması gerektiğini söyledi. Bununla da kalmayan Öz, dün Amerikalı oyuncu Mark Wahlberg ile bir olup, "Kahvaltıya hayır takımı" diyerek ilginç bir kampanya başlattı. Bunu gören kahvaltı tutkunları ise "Sözün bittiği yerdeyiz", "Yok artık", "Doktor bu ne!" şeklinde yorumlar yaptı.
Dr. Öz ile dünyaca ünlü yıldız, kendilerine 'teamnobreakfast' yani 'Kahvaltıya hayır ekibi' adını verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.