Güzel oyuncu Şükran Ovalı ve eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gün İstinyePark'taydı. Mutlu çift, siyah ve beyaz renkli kıyafetleriyle birbirlerini tamamladı. Güzel oyuncu Şükran Ovalı ve eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gün İstinyePark'taydı. Mutlu çift, siyah ve beyaz renkli kıyafetleriyle birbirlerini tamamladı.
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