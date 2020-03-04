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    • Magazin
    • 04.03.2020 Gazete
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    ve eşi 'nın kıyafet uyumu dikkat çekti

    Güzel oyuncu ve eşi Beşiktaşlı futbolcu , önceki gün İstinyePark'taydı. Mutlu çift, siyah ve beyaz renkli kıyafetleriyle birbirlerini tamamladı.

    Siyah-beyaz tutku
    Güzel oyuncu Şükran Ovalı ve eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gün İstinyePark'taydı. Mutlu çift, siyah ve beyaz renkli kıyafetleriyle birbirlerini tamamladı.

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